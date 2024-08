Plus So sollen die neuen Stadtbus-Linien aussehen Der zentrale Umsteigeplatz für den ÖPNV (Bus und Bahn) in Limburg ist rund um den Stadtbahnhof. Die Busse der Stadtlinie fahren entweder vom ZOB West (neben dem Bahnhofsplatz), vom ZOB Süd (auf der anderen Seite der Bahngleise in der Südstadt) oder vom ZOB Nord (Graupfortstraße) ab. Um diese künftigen Linien geht es, die nun ab dem 1. Juli 2025 verkehren sollen: Lesezeit: 1 Minute

Die Linie 1 fährt vom ZOB in Richtung Blumenrod und Krankenhaus. Die Linie 2 fährt vom ZOB in Richtung Kaufland (Brückenvorstadt). Die Linie 3 startet am ZOB in Richtung Blumenrod und Krankenhaus (nimmt allerdings zum Teil eine andere Route als Linie 1). Die Linie 5 fährt vom ZOB in Richtung ICE-Gebiet. Die Linie Ahlbach ...