So sieht die Praxis aus

Was ist eigentlich Digitalisierung? Woran erkennt man ihren Fortschritt? Wegen der teils desolaten Netzlage („Albanien des Internets“) beantworten viele Rheinland-Pfälzer und auch viele Politiker diese Frage oft mit Zahlen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. Dabei ist die lediglich Grundlage. Digitalisierung bedeutet eigentlich, analoge Prozesse digital abzuwickeln. In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wurde so das Schwarze Brett zu einer App: dem Dorffunk. Die VG im Kreis Altenkirchen ist seit 2015 ein „Digitales Dorf“.