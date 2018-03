So reagieren Banken, wenn Kunden abgezockt werden

Aus unserem Archiv

Werden Kunden von Kreissparkasse Mayen und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel von Internetgangstern betrogen, setzen sich beide Banken dafür ein, dass die Kunden nicht auf ihrem Schaden sitzen bleiben, wie die Geldhäuser versichern. Udo Lohner von der KSK betont: „Das Online-Banking und die Sparkassen-Apps der Kreissparkasse sind sicher, deshalb gab es auch noch nie einen Schadensfall aufgrund von Unsicherheiten in den Online-Systemen.“ Man rate aber den Kunden dringend, auch die eigenen Daten und den persönlichen Computer zu schützen: die Zugangsdaten zum Online-Banking geheim halten, beim Öffnen von unbekannten E-Mails und Dateianhängen vorsichtig sein und aktuelle Anti-Virenprogramme einsetzen. „Sollte es hierbei in ganz seltenen Fällen zu einem Schaden kommen, leiten wir diesen an den zentralen Haftungsfonds weiter.