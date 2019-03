Nur 1968 verpasste Deutschland eine EM-Endrunde. Ein Quali-Aus würde die Ära Löw ziemlich sicher beenden. Das Los meinte es aber gut, und auch der Umweg über die Playoffs ist trotz der Pleite in der Nations League noch möglich. Die Endrunde 2020 wird wieder zum Rechenexempel.

Wolfsburg (dpa). Den Test gegen Serbien bezeichnete Joachim Löw als eine Generalprobe für den Qualifikations-Ernstfall in Amsterdam. Gegen die Niederlande startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 24. März in die Ausscheidungsrunde ...