So kommt der Tannenbaum sicher nach Hause – Ratgeber: Weihnachtstransport mit dem Auto

SP-X/Köln. Zum wichtigsten Familienfest werden sich wieder viele deutsche Haushalte einen Tannenbaum zulegen, der oftmals aus größerer Entfernung geholt werden muss. Wer in diesem Fall das festliche Grün mit dem eigenen Pkw transportieren will, sollte ein paar Vorschriften und Hinweise beachten.

Die einfachste Möglichkeit für den Transport einer Weihnachtstanne ist die Mitnahme im Pkw-Kofferraum. Vor dem Baumkauf sollte die Tiefe des Gepäckabteils gemessen werden, denn so lässt sich berechnen, wie weit die Wunsch-Tanne übers Fahrzeug hinausragen wird. Maximal drei Meter sind bei Fahrten unter 100 Kilometer erlaubt, auf längeren Touren dürfen es lediglich 1,5 Meter sein. Bereits ab einem Meter Überlänge muss der Baum mit einer roten Fahne gekennzeichnet werden. Für dieses Warnzeichnen ist eine Mindestgröße von 30 x 30 Zentimeter sowie eine Querstange vorgeschrieben, mit der die Fahne auseinandergehalten wird. Im Fall fehlender oder unsachgemäßer Kennzeichnung kann ein Bußgeld von 25 Euro verhängt werden.

Idealerweise wird der Baum vom Verkäufer vor dem Transport in ein Netz gewickelt, welches das Ein- und Ausladen erleichtert. Statt im Plastiknetz kann der Nadelbaum alternativ beim Herausziehen aus einem Trichter in umweltfreundlichere Sisalband gewickelt werden. Ist die Tanne eingewickelt, verliert sie weniger Nadeln, die man umständlich wieder aussaugen muss. Vor dem Einladen in ein Fahrzeug sollte der Bereich unter dem Baum mit Decken oder Folien ausgelegt werden, was ebenfalls den Nadeleintrag reduziert und außerdem mögliche Harzflecken verhindern kann.

Der Baum wird mit der Unterseite voran ins Fahrzeugheck geschoben. Kleinere Tannen lassen sich oftmals durch das Umklappen der Rückbank- und gegebenenfalls der Beifahrersitz-Lehne vollständig einladen. Muss jedoch bei Überlänge die Heckklappe offenbleiben, sollte diese zum Beispiel mithilfe eines Spanngurts fixiert werden, um ein komplettes Öffnen während der Fahrt zu verhindern. Dort, wo die Kante der Kofferklappe auf den Baum trifft, kann es hilfreich sein, den Baum zusätzlich etwa mit einem Tuch einzuwickeln, um ihn so vor harten Schlägen durch die Kante des Kofferraumdeckels zu schützen. Vor allem aber sollte der Baum gegen das Verrutschen gesichert sein. Viele Pkw bieten für solche Fälle Verzurrösen im Gepäckabteil, in die sich Spanngurte einfädeln lassen.

Statt im Fahrzeuginneren lassen sich Weihnachtstannen auch per Anhänger oder auf dem Dach transportieren. Eine Grundvoraussetzung für den Dachtransport ist eine Dachreling beziehungsweise ein Dachgepäckträger. Auch für diese Transportvariante sollte der Baum in ein Netz gepackt und ebenfalls mit der Spitze zum Fahrzeugheck ausgerichtet werden. So bietet der Baum weniger Angriffsfläche für den Fahrtwind, was sein Aufblähen minimiert und die Äste vorm Abbrechen schützt. Der Christbaum muss zudem fixiert sein, so dass dieser bei Kurvenfahrten oder Vollbremsungen nicht verrutschen oder sich lösen kann. Schon ab etwa 30 km/h kann Ladegut zum gefährlichen Geschoss werden. Für eine feste Montage empfehlen sich auch hier Spannriemen. Flexible Gummibänder geben hingegen keinen ausreichenden Halt.

Wenn ein Baum nicht ausreichend gesichert ist und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte, drohen 60 bis 75 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Der Baum sollte zudem nicht die Sicht des Fahrers einschränken, noch Kennzeichen, Scheinwerfer, Blinker oder Rückleuchten verdecken. Und: Wer das Dach vor Kratzern schützen will, legt unter oder um den Baum noch eine Decke.

Mario Hommen/SP-X