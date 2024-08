Berlin

Online-Befragung

So können psychisch Erkrankte auf Forschungsziele einwirken

Von dpa/tmn

Betroffenen und Angehörige können ab dem 12. September für den «Forschungskompass Mentale Gesundheit» die für sie wichtigsten Themen online bewerten.

Was sind Prioritäten für psychisch Erkrankte? Damit Wissenschaftler an den für Betroffene wichtigen Themen arbeiten, geht die Befragung zum «Forschungskompass Mentale Gesundheit» in die zweite Runde.