So klappt es mit links – Soßenkellen und Blöcke für Linkshänder

Lindhorst/Wiesbaden (dpa) – Klugheit und Kreativität wird Linkshändern nachgesagt. Wenn es dafür einen triftigen Grund gibt, dann ist es die ständige Anpassung an die Welt der Rechtshänder. Aber nicht alles ist kompatibel. Was braucht der «Leftie» wirklich?

Malen, lesen, greifen: Je nachdem, ob der Betrachter Links- oder Rechtshänder ist, zeigen die Bilder drei sehr praktische oder drei sehr absurde Gegenstände des Alltags. Fotos: dpa Foto: DPA

Linkshänder sind in der Minderheit und haben daher im Alltag immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Darauf will der Internationale Tag der Linkshänder am Montag (13. August) aufmerksam machen. Ob Linkshänderportemonnaie, Linkshänderschere, Linkshänder-Tastaturen – immerhin im Internet scheint die Auswahl an Linkshänderprodukten schier unerschöpflich. Ob beispielsweise Linkshändertassen nützlich sind, entscheidet das Dekor. Ist die Tasse neutral und uni gehalten, macht es keinen Unterschied, welche Hand den Henkel hält. Gibt es aber ein Motiv, ist es in der Regel nur zu sehen, wenn man die Tasse mit der rechten Hand hält. Lafüliki, der «Laden für Linkshänder» in Lindhorst bei Hannover, bietet beim Essgeschirr beidseitig bedruckte Becher an. Ungewöhnlich für des Rechtshänders Auge mutet die Linkshänder-Soßenkelle an – mit Ausguss rechtsseitig.

Für Kinder wichtig seien etwa Stifte, Lineale und Anspitzer, sagt Linkshänderberaterin und Ergotherapeutin Anke Petersen aus Flensburg. Auch bei Spiralblöcken ist eine Linkshänderausgabe empfehlenswert, will der Schreiber nicht ständig über den Draht rutschen. Was im Lafüliki gerade gut läuft, hänge von der Jahreszeit ab, sagt Inhaberin Cerstin Bayer, die selbst Beratung, Tests und Vorträge anbietet. Zur Einschulung verkauften sich Schreibunterlagen gut, zu Weihnachten eher Geldbörsen, Füller und Anspitzer. Inzwischen kauften auch Großeltern für Enkel, was bemerkenswert sei. Schließlich stammten die Älteren noch aus einer Zeit, in der man kleine Linkshänder überredete, doch das «schöne Händchen» zu nehmen.

Beim Linkshandversand in Wiesbaden ist gegenwärtig eine Tastatur der Renner, die den Nummernblock auf der linken Seite hat. «Das erleichtert ungemein die Eingabe von Zahlen», sagt Inhaber Ralf Diederich. Ansonsten würden Scheren aller Art gern gekauft, etwa Gartenscheren, mit denen man nicht mit der falschen Hand viel Kraft ausüben müsse, oder Papierscheren für Kinder, die sonst das Papier hin- und herbiegen würden. Diederich sieht noch weiteren Bedarf: «Es gibt noch keine digitale Kamera für Linkshänder», wundert er sich. «Dabei hatte ich schon ein paar Anfragen.»

Diederich, der den Linkshandversand 2007 von der Mutter eines linkshändigen Kindes übernahm, verzeichnet eine stetig steigende Nachfrage. Er führt dies etwa auf entsprechende Beratungsstellen zurück. «Das kriegen viele Eltern mit und informieren sich.»