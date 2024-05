So ist die Lage am Ausbildungsmarkt

Anzeige

Auf der anderen Seite meldeten die Unternehmen nach einer Spitze im Vorjahr nun 141 Ausbildungsstellen weniger (minus 7 Prozent); insgesamt sind es bisher 1872. „Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe bleibt jedoch hoch – und das Angebot für Ausbildungssuchende ist deutlich höher als die Nachfrage“, betont Elmar Wagner. Derzeit sind 951 Bewerber und Bewerberinnen noch auf der Suche. Elmar Wagner: „Diese Zahl wird rasch schmelzen, denn in den kommenden Wochen fallen viele Entscheidungen, wohin die Reise geht – in die gewünschte Ausbildung oder doch lieber in eine weiterführende Schule oder ein Studium.“ Wer beim Wunsch bleibt, eine klassische Lehre zu machen, hat beste Chancen: Es gibt aktuell noch 1165 unbesetzte Stellen. red