So hat Telefonica ermittelt, wann die Neuwieder morgens aufstehen

Ob O2, Base, Aldi Talk oder Blau: Die Kunden vieler Anbieter von Mobilfunktarifen sind im früheren E-Netz unterwegs, das seit der Übernahme von E-Plus durch O2 vollständig in der Hand von Telefonica Deutschland.

Das Unternehmen kann damit auf die Daten von mehr als 48 Millionen Handynutzern zurückgreifen, die entstehen, wenn Handys, etwa beim Surfen oder Telefonieren, mit den Mobilfunkzellen kommunizieren. Diese täglich rund fünf Milliarden Datenpunkte wurden für die Analyse über ein dreistufiges und vom TÜV zertifiziertes Verfahren anonymisiert, sodass kein Rückschluss mehr auf Einzelpersonen möglich ist, wie Telefonica versichert.

Wann die Menschen im Kreis Neuwied und anderen Regionen in den Tag starten, hat das Unternehmen anhand von Bewegungsdaten ermittelt, die entstehen, wenn die Mobilfunkzelle unterwegs wechselt. Insofern ergibt sich eine gewisse Verzerrung, denn wer als Rentner zu Hause bleibt oder seine Arbeitsstelle fußläufig erreichen kann, wird von der Analyse nicht erfasst. Als bundesweiter Durchschnitt für das morgige Losfahren wurde dabei 7.29 Uhr ermittelt. Die Daten zeigen zudem, dass sich die Menschen in der östlichen Landeshälfte bis hinunter nach Bayern am Morgen früher auf den Weg machen als im Westen. Mit dem Start um 6.56 Uhr sind Brandenburg und Sachsen-Anhalt dabei im Schnitt die frühesten Bundesländer.