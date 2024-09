München

SUV mit Verbrenner

So hat MG den neuen HS auf die Räder gestellt

Von dpa/tmn

i Der neue MG HS kommt mit modernisiertem Design, größerem Format und einem niedrigen Einstiegspreis auf den Markt. (zu dpa: «So hat MG den neuen HS auf die Räder gestellt») Foto: MG Motor Deutschland Gmbh/DPA

Ein konventionelles Konzept und viel Auto fürs Geld: So will sich der neue MG HS in der Mitte des Marktes gegen Autos wie VW Tiguan oder Toyota RAV-4 behaupten – und beweist dabei einen langen Atem.