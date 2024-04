So funktioniert die Party

Am Samstag, 20. April, findet von 10 bis 16 Uhr die nächste Kleidertauschparty in der Jugendkunstschule (Koblenzer Straße 5 in Altenkirchen) statt. Getauscht wird gut erhaltene, gewaschene Sommerkleidung für Damen, Herren und Kinder ohne Flecken oder Beschädigungen und in allen Größen (aber keine Pelze), außerdem Schuhe, Taschen, Schmuck und weitere Accessoires. Jeder kann ohne Anmeldung teilnehmen und beliebig viele Teile mitbringen oder kostenlos mitnehmen. Es darf auch nur gestöbert werden. Der Tausch läuft von 10 bis 16 Uhr, bis 15 Uhr kann Kleidung gebracht werden.