So funktioniert das elektronische Rezept

Option 1: Im Regelfall werden die Rezepte künftig auf der Gesundheitskarte gespeichert. Die Karte wird vom Personal in der Apotheke ausgelesen, der Kunde erhält sein Medikament.

Option 2: Der Kunde ruft sein E-Rezept per App ab. Dafür benötigt man die „E-Rezept“-App der Gematik sowie für die Anmeldung in der App eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte (eGK) und die dazugehörige PIN. NFC steht für „near field communication“ – eine Art der Datenübertragung wie beim bargeldlosen Zahlen. Die App gibt es für Android und iOS. Ob man eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte hat, erkennt man an dem kleinen Strahlensymbol im oberen Bereich der Karte. Eine aktuelle Karte und PIN können bei der jeweiligen Krankenkasse angefordert werden.

Option 3: Der Kunde kann das E-Rezept außerdem auch in Form eines Papierausdrucks mit mehreren 2D-Codes erhalten. Das sind Muster, die QR-Codes ähneln. Den Papierausdruck kann der Kunde wie auch den rosa Rezeptzettel in der Apotheke vorzeigen. ni