So bleiben Vermögenswirksame Leistungen steuerfrei

Die meisten Arbeitnehmer zahlen die Vermögenswirksamen Leistungen vom Chef in einen Fonds- oder Banksparplan ein. Fließt der monatliche Bonus vom Chef aber in eine betriebliche Altersvorsorge, bleibt er steuerfrei.

Darauf weist die Initiative Altersvorsorge macht Schule in Berlin hin, die unter anderem von der Bundesregierung und der Deutschen Rentenversicherung getragen wird. Denn Beiträge in betriebliche Vorsorgemodelle zählen nicht zum versteuernden Einkommen.

Sie fließen direkt vom Bruttolohn in den Vertrag. Es werden außerdem keine Sozialabgaben vom Betrag abgezogen. So können Arbeitnehmer bei gleichem Nettogehalt einen höheren Betrag in die Vorsorge einzahlen.