Plus

So beantwortet die Landesregierung Fragen von Matthias Lammert

Wie gedenkt die Landesregierung die medizinische stationäre Versorgung im Rhein-Lahn-Kreis langfristig zu gewährleisten? Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung nach § 2 Landeskrankenhausgesetz, um den Standort des Krankenhauses Paulinenstift in Nastätten langfristig zu sichern? Sieht die Landesregierung eine besondere Rechtspflicht/einen besonderen Sicherstellungsauftrag, das Krankenhaus Paulinenstift in Nastätten zu sichern? Drei Fragen, die der Landtagsabgeordnete Matthias Lammert (CDU) an die Landesregierung gerichtet hat. Die Antworten bleiben etwas schwammig. Das Land stelle gemeinsam mit den beteiligten Kommunen die Versorgung sicher.