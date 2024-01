So angespannt ist auch die Lage in Mayen

Wenig Entspannung auch in Mayen: Seit geraumer Zeit hat das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Gemeinschaftsklinikums zwar zwei Kinderärztinnen an Bord, aber die Sprechstunden bleiben nur auf den Dienstag beschränkt. Das liege, so steht es auf der Webseite zu lesen, an personellen Engpässen im ärztlichen Dienst. Eine der beiden Ärztinnen ist im Übrigen aus dem Ruhestand freiwillig zurückgekehrt, um stundenweise mitzuhelfen.

Eine Aufnahme neuer Patienten ist in Mayen ausgeschlossen. Eltern sollen sich in dringenden Fällen über die Telefonnummer 116.117 an den Patientenservice oder an die Bereitschaftsdienstzentrale in Mayen wenden.