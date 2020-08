Sheffield

Turnier in Sheffield

Snooker-WM: Viertelfinal-Aus für Titelverteidiger Trump

Snooker-Weltmeister Judd Trump ist bei der WM in Sheffield schon im Viertelfinale gescheitert. Der 30-jährige Engländer musste sich am Dienstag im Crucible-Theater in Sheffield seinem zwei Jahre jüngeren Landsmann Kyren Wilson geschlagen geben.