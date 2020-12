Die Smartphone-Integration ist bei Autos fast schon ein alter Hut. Im Motorradbereich ist die Technik hingegen noch die Ausnahme. Honda bietet sie nun in vier überarbeiteten Modellen an.

SP-X/Offenbach. RoadSync heißt eine neue App von Honda, mit der sich Smartphone-Funktionen ins Cockpit-Display einiger neuer Zweiradmodelle der Japaner integrieren lassen. Zudem erlaubt die Konnektivitätstechnik der Bikes eine Bedienung per Spracheingabe.

Nutzbar ist die App für Käufer der zum Modelljahr 2021 überarbeiteten Baureihen CB 1000 R, Forza 750/350 und X-ADV, wenn die Maschinen serienmäßig oder optional über ein entsprechendes TFT-Display mit Konnektivitäts-Schnittstelle und eine Bedieneinheit am Lenker verfügen. Per Bluetooth lassen sich Inhalte vom Handy wie etwa Navigationshinweise von Google Maps im Display darstellen.

In Kombination mit einem Bluetooth-Headset im Helm ist außerdem die Nutzung von Telefon, Musikstreaming als auch das Abhören und Versenden von Messenger-Textnachrichten möglich. Ist das Smartphone mit dem Internet verbunden, lassen sich zudem Informationen wie etwa das Wetter am Zielort abfragen. Parallel zu Sprachbefehlen wird die App mit einem Vier-Wege-Joystick am Lenkrad gesteuert. Die App ist kostenlos, aber aktuell nur für Android-Betriebssysteme nutzbar.

Mario Hommen/SP-X