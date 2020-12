Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 15:07 Uhr

Pendix hat sein E-Bike-Umbaukit modernisiert. Der Motor bietet künftig ein von 50 auf 65 Newtonmeter gesteigertes Drehmoment. Außerdem hat der Nutzer mehr Möglichkeiten zum Feintuning per App.

SP-X/Zwickau. Seit 2015 bietet die deutsche Firma Pendix einen E-Bike-Antriebsset an, mit dem sich fast jedes konventionelle Fahrrad zum Pedelec verwandeln lässt. Zum Modelljahr 2021 wurde das eDrive-Nachrüstkit technisch überarbeitet.

Einerseits ist es dank einer neuen Statorkonstruktion gelungen, dem Antrieb ein auf 65 Newtonmeter erhöhtes Drehmoment zu entlocken, was im Gegenzug allerdings mit einer Gewichtssteigerung des Systems um 400 Gramm einhergeht. Das Performance-Plus macht der neue Pendix-Antrieb für Nutzer von Cargo-Rädern sowie grundsätzlich für Fahrer in bergigen Regionen interessanter. Der optisch unveränderte eDrive bietet neben dem spritzigeren Vortrieb außerdem die Möglichkeit, ein Feintuning per App vorzunehmen. Ein Update von Firmware und Pendix.bike-Pro-App erlaubt es, zwischen performanten oder effizienten Fahrprofilen zu wählen und bei den Unterstützungsstufen Eco, Smart und Sport die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit sowie das Drehmoment auf die eigenen Bedürfnisse hin anzupassen.

Der neue Pendix eDrive ist ab sofort zu Preisen ab 1.000 Euro bestellbar. Die Basisversion heißt 150start. Sie kombiniert einen kleinen 150-Wh-Akku, der Energie für 13 bis 28 Kilometer bereithält. Deutlich weiter kommt man mit dem rund 1.640 Euro teuren 500, dessen Akkukapazität für 62 bis 120 Kilometer reicht. Verdoppeln lässt sich diese mit der Variante 1000, die rund 2.130 Euro kostet.

Mario Hommen/SP-X