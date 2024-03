Smarter, schöner, teurer – Fahrradschloss I Lock it Pro

Vor sechs Jahren brachte Haveltec mit dem I Lock it ein smartes Rahmenschloss für Fahrräder auf den Markt. Jetzt kommt mit dem Pro eine noch smartere Version, die allerdings auch deutlich mehr kostet.

Vom smarten Rahmenschloss I Lock it gibt es nun die neue Generation Pro

Vom smarten Rahmenschloss I Lock it gibt es nun die neue Generation Pro Foto: Haveltec

Anzeige

SP-X/Brandenburg an der Havel. Die Firma Haveltec hat eine neue Generation ihres Fahrradschlosses „I Lock it“ mit dem Namenszusatz Pro auf den Markt gebracht. Neben einem neuen Design und neuen Funktionen bietet es eine bessere Konnektivität, die das Tracking erleichtert. Auch der Preis steigt.

Vom smarten Rahmenschloss I Lock it gibt es nun die neue Generation Pro Foto: Haveltec

Das ab April erhältliche Pro hat ein neues Aluminiumgehäuse, in das nun ein Bedienknopf mit farblich variabler Leuchtfunktion integriert wurde. Äußerlich ist es etwas schlanker geworden, das Gewicht hat sich jedoch um 150 auf 500 Gramm erhöht. Dafür dürfte unter anderem der von 1.000 auf 1.200 mAH vergrößerte Akku verantwortlich sein. Er wird per USB-C geladen. Der Stromspeicher soll für bis zu sieben Monate Betrieb reichen.

Neu sind unter anderem ein Gehäuse aus Aluminium und ein Bedienknopf mit farblich variabler Leuchtfunktion Foto: Haveltec

Als Bedieneinheit und Schlüssel dient wie bisher das Smartphone des Nutzers. Alternativ kann auch eine Apple Watch verwendet werden. Sind Schloss und Handy per Bluetooth verbunden, schließt und öffnet sich das „I Lock it“ automatisch, wenn sich der rechtmäßige Nutzer nähert oder entfernt. Alternativ bietet Haveltec einen Handsender an. Sollte der Akku des Smartphones leer sein, bietet das Schloss zusätzlich eine PIN-Notöffnung per Farbcode.

Der Metallbügel schließt automatisch, sobald sich der Nutzer mit seinem Smartphone vom Fahrrad entfernt Foto: Haveltec

Dank Speichenausweich-System muss der Nutzer beim neuen Pro nicht darauf achten, ob beim Abstellen eine Speiche im Weg ist. Bei geschlossenem Schloss ist die Alarmfunktion aktiviert. Wird das Fahrrad bewegt, ertönt dank Bewegungssensor ein 110 dB lauter Alarm. Gleichzeitig startet der Live-Tracking-Modus, der dem Nutzer zeigt, wo sich das Rad gerade befindet. Der GPS-Tracking-Service funktioniert in Verbindung mit einer Mobilfunkverbindung, die zwei Jahre lang kostenlos ist und danach 2,90 Euro pro Monat kostet.

Haveltec bietet für das Pro alternativ auch eine Stahlkette mit Textilummantelung Foto: Haveltec

Das neue Pro, das für Fahrräder mit bis zu 7 Zentimeter breiten Reifen geeignet ist, wird mit Befestigungsmaterial geliefert. Der Preis ist mit 259 Euro gegenüber den früheren Modellen Plus (149 Euro) und GPS (199 Euro) deutlich gestiegen.

Auch beim Pro gibt es die Möglichkeit, das Fahrrad auch anzuschließen Foto: Haveltec

Mario Hommen/SP-X