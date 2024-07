Smarsch komplettiert Torhüter-Team bei Hertha

Anzeige

Walchsee (dpa/bb). Dennis Smarsch komplettiert das Torhüter-Team beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der 25-Jährige erhält beim Hauptstadtclub einen Vertrag bis 30. Juni 2025, teilten die Berliner mit. Der Vertrag des Keepers war beim MSV Duisburg ausgelaufen, so kam es zur Rückkehr an die Spree, wo Smarsch als gebürtiger Berliner bereits 2010 vom BSC Rehberge zur Hertha wechselte.

In der Folge durchlief der 1,95-Meter-Hüne sämtliche Altersklassen. 2018 gewann er die A-Junioren-Meisterschaft. In der Saison 2019/20 feierte das Eigengewächs sein Profidebüt und absolvierte zwei Bundesliga-Einsätze, ehe er 2020 zum FC St. Pauli ging und dann zu den Zebras.

«Wir freuen uns, dass Dennis unser Torhüterteam komplettiert und künftig vor allem in der täglichen Trainingsarbeit eine wichtige Position einnimmt. Er hat seine Ausbildung in unserer Akademie absolviert, kennt den Verein also bestens und steht exemplarisch für den Berliner Weg», sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Smarsch stieß am Freitag zum Team im Trainingslager der Hertha am Walchsee.

