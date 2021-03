Slowakin Vlhova gewinnt Ski-Gesamtweltcup

Die 25-Jährige beendete den letzten Torlauf der Saison in Lenzerheide mit 3,15 Sekunden Rückstand auf die österreichische Siegerin Katharina Liensberger auf Rang sechs und musste die Weltmeisterin in der Disziplinwertung damit noch passieren lassen. Die große Kristallkugel ist Vlhova im abschließenden Riesenslalom am folgenden Tag aber nicht mehr zu nehmen.

Zweite wurde die Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+1,24), die auch noch Chancen auf den Slalom-Gesamtsieg gehabt hatte. Platz drei belegte die Schweizerin Michelle Gisin (+1,95). Die einzige deutsche Starterin, Lena Dürr (+4,05), fuhr auf Rang 14.

