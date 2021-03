Slalomfahrer Straßer mit Podestchance beim Saisonfinale

Der Münchner Skirennfahrer geht im Slalom von Lenzerheide als Fünftplatzierter (+0,72 Sekunden) in den entscheidenden Durchgang um 13.45 Uhr (ARD und Eurosport). Auf Platz drei und den Österreicher Adrian Pertl fehlt Straßer nur eine Zehntelsekunde. In Führung liegt dessen Landsmann Marco Schwarz vor dem Franzosen Clement Noel (+0,18).

Straßer hatte Anfang Januar den Weltcup-Slalom von Zagreb gewonnen und war kurz darauf Zweiter in Adelboden geworden. Danach blieben die Ergebnisse aber weitgehend aus. In Lenzerheide war er am Freitag mit dem deutschen Team Zweiter geworden.

