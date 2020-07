Keine Corona-Verlegung

Ski-WM in Cortina wie geplant im Winter 2021

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo werden wie geplant in der kommenden Saison stattfinden und nicht in den Olympia-Winter 2021/22 verschoben. Das entschied der Weltverband Fis in einer Videokonferenz.