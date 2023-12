Ski-Star Shiffrin gewinnt Riesenslalom in Lienz

Mikaela Shiffrin ist beim Weltcup in Österreich erneut nicht zu schlagen und nähert sich der Marke von 100 Siegen. Die deutschen Fahrerinnen schaffen es nicht in den zweiten Durchgang.

US-Superstar Mikaela Shiffrin siegte auch in Lienz. Foto: Expa/Dominik Angerer/APA/dpa

Lienz (dpa). Ski-Star Mikaela Shiffrin ist im alpinen Weltcup zum nächsten Sieg gerast. Die US-Amerikanerin gewann den Riesenslalom im österreichischen Lienz mit 0,38 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone. Dritte wurde die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector (+0,45 Sekunden).

Für Shiffrin war es 92. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere und bereits der vierte Sieg in dieser Saison. Nach einem starken ersten Lauf ließ es die 28-Jährige im zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen. Ihr Polster gegenüber Brignone schrumpfte, für den Sieg reichte es letztlich dennoch. Shiffrin gilt auch in diesem Winter als große Favoritin im Gesamtweltcup. Hält sie ihre Form, könnte sie zudem schon bald die Marke von 100 Siegen knacken.

Die einzigen beiden deutschen Starterinnen, Emma Aicher und Fabiana Dorigo, schafften es nicht in den zweiten Durchgang. Am Freitag steht in Lienz noch ein Slalom an.