Marcel Hirscher, österreichisch-niederländischer Skirennläufer, nimmt am ersten Lauf eines alpinen Skislaloms der Herren teil. Der achtfache Gesamtweltcupsieger Hirscher plant, nach fünf Jahren im Ruhestand in der nächsten Saison in den Skirennsport zurückzukehren. (zu dpa: «Ski-Star Hirscher: Comeback-Zeitpunkt noch offen») Foto: Alessandro Trovati/DPA