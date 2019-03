Die Norwegerin Maren Lundby hat die Führung in der Gesamtwertung der lukrativen Raw-Air-Serie der Skispringerinnen übernommen.

Die 24-Jährige setzte sich in Oslo in der Qualifikation für das Einzel am Sonntag vor den beiden Deutschen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth durch. Mit einem Satz auf 133,5 Meter gelang ...