München

Nach Knieverletzungen

Skispringer Geiger ist gegen Regeländerungen

Deutschlands in der abgelaufenen Saison bester Skispringer, Karl Geiger, hält Regeländerungen wegen der zuletzt großen Zahl an Kreuzbandrissen für keine gute Idee. „Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was wir an den Regeln ändern sollten“, sagte der 27-Jährige dem „Münchner Merkur“.

