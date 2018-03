Skispringer Freund wieder im Schanzentraining

Skispringer Severin Freund ist nach einer viermonatigen Verletzungspause auf die Schanzen zurückgekehrt.

Severin Freund hat das Training wieder aufgenommen.

Foto: Grzegorz Momot – DPA

Nach einer endoskopischen Bandscheibenoperation an der Lendenwirbelsäule Mitte April und anschließender Rehabilitationsphase trainiert der Rastbüchler derzeit mit dem deutschen C-Kader im österreichischen Stams.

«Ich bin sehr glücklich, wieder Ski zu springen», sagte der 23-Jährige und ergänzte: «Der Rücken macht keine Probleme und das Skispringen entsprechend viel Spaß. Das Gefühl ist großartig, ein bisserl wie heimkommen.» Nach den Sprungübungen in Stams wird Freund den Fokus wieder auf das Athletiktraining legen. Wann er wieder in das Wettkampfgeschehen einsteigen wird, lässt er offen. «Das hängt in erster Linie von der Konstanz meiner Sprünge ab. Bis zum Grand-Prix-Finale in Klingenthal möchte ich aber in jedem Fall wieder dabei sein», betonte der Bayer.