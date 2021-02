Skirennfahrer Baumann holt Medaille im Super-G

Romed Baumann hat bei der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo im Super-G die Silbermedaille gewonnen und dem deutschen Skiteam einen historischen Erfolg beschert.

Der Routinier war nur 0,07 Sekunden langsamer als Vincent Kriechmayr aus Österreich. Dem 35-Jährigen, der erst vor knapp zwei Jahren aus Österreich zum DSV gewechselt war, gelang das beste deutsche WM-Ergebnis überhaupt in einem Super-G und die erste Medaille in einem Speed-Event seit Florian Eckert's Abfahrts-Bronze 2001 in St. Anton. Auf Platz drei kam Alexis Pinturault aus Frankreich. Andreas Sander wurde Neunter, Simon Jocher 16., Dominik Schwaiger schied aus.

