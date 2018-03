Ski-Ass Zettel: Weltcup-Pause für Olympia

Moritz (dpa). Österreichs Olympia-Hoffnung Kathrin Zettel legt im alpinen Ski-Weltcup eine Pause ein. Die Kombinations- Weltmeisterin, die Probleme mit ihren Knien hat, reiste aus St. Moritz/Schweiz ab.

«Ich benötige eine Verschnaufpause und werde kurzfristig um zwei Gänge zurückschalten, um bei den Olympischen Spielen im Februar wieder voll angreifen zu können», sagte die 23-Jährige, die im Gesamtweltcup hinter der führenden Amerikanerin Lindsey Vonn und Maria Riesch mit beträchtlichem Rückstand Dritte ist.

Ein Start in Abfahrt und Super-G war in der Schweiz ohnehin nicht geplant. Nun sagte Zettel nach Rücksprache mit dem Trainerstab auch ihre Teilnahme an der Super-Kombination ab. Zettel, die seit dem Frühjahr an einer Bänderverletzung im linken Knie laboriert, klagte nach den Rennen in Cortina d`Ampezzo neuerlich über Schwierigkeiten. Ende vergangenen Jahres hatte sie sich zudem das vordere Kreuzband im rechten Knie gezerrt.