Ski-Ass Weidle bei Abfahrt in Val di Fassa vor Podestplatz

0,68 Sekunden betrug Weidles Rückstand auf die wieder einmal nicht zu schlagende Schweizerin Lara Gut-Behrami, die ihren Sieg vom Vortag wiederholte und dadurch auch ihre Führung im Gesamtklassement ausbaute. Auf Platz zwei lag deren Landsfrau, die Abfahrts-Weltmeisterin Corinne Suter (+0,32).

Bei der Abfahrt am Freitag hatte Weidle Platz vier belegt. Letztmals auf einem Weltcup-Podium gestanden hatte sie im Januar 2019 als Dritte beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen. Vor zwei Wochen wurde die 25-Jährige Zweite in der WM-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo. Die zweite deutsche Starterin in Val di Fassa, Katrin Hirtl-Stanggassinger (+4,76), belegte Platz 41.

© dpa-infocom, dpa:210227-99-616933/3