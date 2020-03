«Keine echten Ziele»

Ski-Ass Shiffrin bestätigt Start in Are

Are (dpa) – Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin will bei den letzten Saisonrennen in dieser Woche in Are an den Start gehen und kann die Chance auf den erneuten Sieg in der Weltcup-Gesamtwertung wahren.

