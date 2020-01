St. Moritz

Weltcup in St. Moritz

Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann nicht zu bezwingen

Die deutschen Skeleton-Asse sind vier Wochen vor der Heim-WM in Altenberg bereits in Top-Form. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gab es in St. Moritz je zwei Weltcup-Podestplätze. Die Weltmeisterin war erneut nicht zu bezwingen.

