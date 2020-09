Rheinböllen. PKW aufgebrochen, Laptop entwendet – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Rheinböllen zu einem PKW-Aufbruch.

Dieser war auf einer privaten Einfahrt abgestellt. Der Geschädigte bemerkte am nächsten Morgen, dass die Beifahrertür offenstand und der Laptop fehlte, welcher sich tags zuvor noch in dem PKW befand. Bislang gibt es keine Täterhinweise.



Reich – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam zwischen den Ortschaften Reich und Reckershausen ein 27-jähriger Mann mit seinem PKW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er wurde dabei schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache ist bislang unklar. Im Einsatz waren neben der Polizei und Rettungsdienst auch die freiwillige Feuerwehr aus Simmern mit zahlreichen Einsatzkräften.



