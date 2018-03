Silber im Zeitfahren! Judith Arndt zeigte ein beherztes Rennen und musste sich nach 29 Kilometern nur der US-Amerikanerin Kristin Armstrong geschlagen geben.

Foto: Christophe Karaba – DPA

Die 36-Jährige Leipzigerin lag im Ziel etwas mehr als 15 Sekunden hinter der Olympiasiegerin zurück, die wie 2008 in Peking Gold holte. Bronze ging an die Russin Olga Sabelinskaja, die in London auch auf der Straße Dritte geworden war.