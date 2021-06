Sifan Hassan läuft in Hengelo Weltrekord über 10 000 Meter

Die Niederländerin Sifan Hassan hat beim Meeting in Hengelo einen Weltrekord über 10.000 Meter aufgestellt.

Die 28-Jährige lief bei dem internationalen Leichtathletik-Meeting 29:06,82 Minuten. Damit unterbot sie deutlich die alte Bestmarke der Äthiopierin Almaz Ayana, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio 29:17,45 gelaufen war.

Weltmeisterin Hassan, die in Äthiopien geboren ist, hatte im vergangenen Oktober in Hengelo mit 29:36,67 bereits einen Europarekord über die 25-Runden-Distanz aufgestellt. Sie gilt für die Sommerspiele in Tokio als mögliche Rivalin der derzeit verletzten WM-Dritten Konstanze Klosterhalfen aus Leverkusen.

© dpa-infocom, dpa:210606-99-884004/2