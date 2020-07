Bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr steht eine Fläche von ca. einem Hektar in Flammen. Die Feuerwehr kann den Brand glücklicherweise schnell löschen, so dass kein größerer Schaden auf dem bereits abgeernteten Feld entsteht. Lediglich durch die starke Rauchentwicklung kommt es kurzzeitig zu Sichtbehinderungen auf der nahegelegenen Bundesstraße 270. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.



