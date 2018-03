Aus unserem Archiv

München

Der Elektrokonzern Siemens verschärft seinen Sparkurs und streicht weitere knapp 2000 Arbeitsplätze in Deutschland. Betroffen seien die Antriebstechnologie und das Geschäft mit Großanlagen für die Industrie, teilte die Siemens AG in München mit. Die Planungen seien den Betriebsräten im Wirtschaftsausschuss vorgestellt worden. Aktuell beschäftigt Siemens nach eigenen Angaben in Deutschland rund 126.000 Mitarbeiter.