Siegtor nach perfekter Dramaturgie

Fontana Finthen gehört nach dem 2:1 (0:1) gegen RWO Alzey zur Spitzengruppe der Landesliga. Der Verbandsligaabsteiger bot zwei technisch hochwertige Treffer und eine perfekter Dramaturgie mit dem Siegtor kurz vor Schluss – nach Pausenrückstand und Unterzahl nach einem Platzverweis.

Da ließ Andre Pinheiro (2.v.l.) sich für seinen technisch feinen Ausgleichstreffer zum 1:1 gegen RWO Alzey noch kräftig von den Mitspielern feiern. Wenig Begeisterung löste sein Tätlichkeit acht Minuten vor dem Ende aus, durch die die Finther in Unterzahl weiterspielen mussten – und dennoch 2:1 gewannen.

Foto: Michael Bellaire – Bernd Eßling

Wenn solch ein Spiel kein Selbstvertrauen gibt, was dann? "Wir können in dieser Liga mithalten, auch mit den ganzen Eigengewächsen", wagte sich Fontana-Trainer Dirk Willems nach seinem gelungenen Heimeinstand aus der Deckung. Immerhin vollendete seine Mannschaft den Fehlstart der hoch eingeschätzten Alzeyer unter – selbst verschuldeten – ungünstigen Umständen.

Deutliche Worte reden

Andre Pinheiro hätte sich in der zweiten Trink-Unterbrechung in der Partie besser etwas von dem kühlenden Wasser über den Kopf geschüttet, dann wäre ihm sein Tritt gegen RWO-Verteidiger Lukasz Dreger vielleicht nicht passiert. Die mit "Rot" bestrafte Tätlichkeit nach Zweikampf an der Eckfahne drohte den greifbaren Erfolg gegen gerade deutlich nachlassende Alzeyer zu gefährden. Dabei hatte Pinheiro durch seinen Ausgleichstreffer (52.) selbst Entscheidendes geleistet, dass es bis in die Schlussphase hinein für die Finther noch um drei Punkte ging.

"Mit dem Spieler werden wir deutliche Worte reden", sagte Willems einem RWO-Offiziellen nach der Partie zu. Die Szene in der 82. Minute beim Stand von 1:1 führte zu Rudelbildung und gegenseitigen Verbalattacken. Nachdem sich alles beruhigte hatte und Dreger nur leicht beeinträchtigt wieder auf dem Feld stand (die Alzeyer hatten ihr Wechselkontingent erschöpft), drohte die mit Nachspielzeit zehnminütige Unterzahl alle Mühen der Finther zunichte zu machen.

Aber das Gegenteil passierte. Benny Wolff, von Patrick Willems über die rechte Seite geschickt, sprintete in Richtung Grundlinie und brachte den Ball scharf in die Mitte, wo der mitgelaufene Willems in den Ball grätschte und zum 2:1 vollendete (89.).

Da hatten sie den Alzeyern ganz schön vorgeführt, wie das geht mit dem Fußball spielen. RWO, mit dem eigentlichen Mittelfeldspieler Sascha Nehrbaß als einzige Spitze in der Offensive ersatzgeschwächt aufgestellt, war zwar stets gut im Spiel und besonders in der Phase direkt nach dem Ausgleich das dominante Team, aber ohne Alex Kinsvater fanden sie im Strafraum keine Anspielstation. Nicht zufällig entstand die Führung für RWO auf dem Boden. Felix Siebert verlor an der Strafraumgrenze einen entscheidenden Zweikampf gegen Nehrbaß, und der stand frei vor Fontana-Keeper Djamel Yahlali (0:1, 15.).

Entschlossenheit nach Rückstand

Die Finther fanden bei ihren vielen, mustergültig vorgetragenen Angriffen ihre Adressaten im Sturm, hatten aber das Problem, dass Dominik Hummel sich zwar wie ein Torjäger in Anspielposition bringt, aber den Ball gestern aber nicht im Tor unterzubringen verstand. "Wir wollten nach der Pause die Treffer machen, wir waren doch die agilere Mannschaft", betonte Willems die Entschlossenheit seiner Elf, sich vom unglücklichen Rückstand nicht beirren zu lassen. Und so kam es auch: Wolff erlief auf der linken Seite einen Ball und sah, dass die Alzeyer zu weit eingerückt waren. Am anderen Strafraumeck stand Pinheiro ganz allein, erhielt den Pass und pfefferte ihn über die Latte in den Kasten – sehr unterhaltsam auch dieser Treffer (52.).

Was nicht passte war, dass die Finther den Alzeyern nun ihre stärkste Phase zugestanden. Yahlali musste nun mehrfach retten. Dominik Willems flog in der Nachspielzeit ebenfalls vom Platz. Aber die letzten Minuten schaukelten die Finther über die Zeit.

Guido Steinacker

Fontana Finthen: Yahlali – Schirmer, Marx, Schlosser, Siebert – D. Willems, Augustin (89. Meixner), Wolf, Pinheiro – Krüger (78. Blume), Hammel (67. P. Willems).