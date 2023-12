Siegel für sichere NFC-Schlüssel – Digital Key

Das Smartphone soll künftig immer häufiger den Autoschlüssel ersetzen. Die Branche arbeitet bereits an einheitlichen Standards.

Das Digital Key-Symbol soll künftig Handys und Fahrzeuge auszeichnen Foto: CCC

SP-X/Beaverton. Mit einem einheitlichen Siegel wollen Auto- und Smartphone-Hersteller das Vertrauen in den digitalen Fahrzeugschlüssel erhöhen. Das „Digital Key“-Zertifikat soll künftig weltweit an Fahrzeuge und Handys vergeben werden, die bestimmte Anforderungen an Technik, Sicherheit und Kompatibilität erfüllen. Das dazugehörige orange-schwarze Siegel zeigt einen stilisierten Schlüssel und den Schriftzug „Digital Key“. Zu den Mitgliedern des für Konzeption und Vergabe zuständigen Car Connectivity Consortium (CCC) zählen unter anderem Mercedes, BMW, Ford, Honda und Hyundai sowie Apple, Samsung und Xiaomi.

Das Siegel ist zunächst ausschließlich für Systeme gedacht, die NFC-Technik für die Kommunikation zwischen Smartphone und Fahrzeug-Verriegelung nutzen. Alternativ arbeitet die Branche an Digitalschlüssel mit Bluetooth oder Ultrabreitband-Technik.

Holger Holzer/SP-X