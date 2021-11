Hamburg

2. Liga

Sieg über Sandhausen – St. Pauli wieder an Tabellenspitze

Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. In einem Nachholspiel setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz am Mittwochabend gegen den SV Sandhausen nach einem überzeugenden Auftritt mit 3:1 (2:0) durch.