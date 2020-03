Europäische LoL-Liga

Sieg im LEC-Spitzenspiel: G2 setzt sich gegen Fnatic durch

Wichtiger Sieg im Titelkampf: G2 hat auch das zweite Match gegen Verfolger Fnatic in der LEC-Frühlingssaison gewonnen und hält die Tabellenspitze nun wieder alleine in der Hand. Fnatic war zwar lange gut im Spiel, doch machte am Ende einen entscheidenden Fehler.

