Siebte Raiffeisen-Classic startet am Sonntag

Bei der siebten Raiffeisen-Classic-Rundfahrt erwartet die Motorsportler des AC Hamm/Sieg am Sonntag eine Vielzahl klassischer Fahrzeuge.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Auch im 50. Jahr des Bestehens der Hämmscher Motorsportler befindet sich das große Fahrerlager auf dem Gelände der Firma "Scuderia 11" in Roth direkt an der B 256. Dort sind Start, Fahrerlager, technische Abnahme und auch das Ziel. Ab 10 Uhr geht die Startnummer 1 ins Rennen, das in zwei Etappen ausgetragen wird.

Teilnahmeberechtigt sind drei Klassen: In der Klasse C starten Fahrzeuge bis Baujahr Ende 1986; die Klasse S umfasst Fahrzeuge ab Baujahr 1987. Neu ist die Klasse M, in der eine Sonderwertung für "Mini"-Fahrzeuge erfolgt.

Die Teilnehmer erwarten wieder rund 120 Kilometer, die nach vorgeschriebener Kartenskizze absolviert werden müssen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird bei etwa 35 km/h liegen, dabei sieht die Aufgabenstellung das Auffinden sogenannter "Stummer Wächter" und das richtige Passieren von Durchgangskontrollen vor. Für Fehler auf der von den Teams zu führenden Bordkarte gibt es Strafpunkte. Bei Punktegleichheit entscheidet die geringste zeitliche Abweichung auf einer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h zu befahrenden Gleichmäßigkeitsprüfung.

Nennungen können am Veranstaltungstag bis 9 Uhr abgegeben werden. Nach dem Start wird die Zielankunft des letzten Fahrzeuges in Roth für 16.30 Uhr erwartet. Die Ehrung der erfolgreichen Teilnehmer ist für 17 Uhr vorgesehen. jogi