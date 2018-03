Aus unserem Archiv

Zella-Mehlis

– Schock in Zella-Mehlis: An einem Wanderweg im Thüringer Wald haben Spaziergänger am Morgen die Leiche eines siebenjährigen Mädchens entdeckt. Ob die Siebenjährige getötet wurde oder ob es sich um einen Unfall handelt, sollte die Obduktion des Kindes am Abend klären. Die zierliche Schülerin wurde nur etwa 1,5 Kilometer entfernt von der Wohnung ihrer Mutter gefunden. Sie war komplett bekleidet. Ihr roter Schulranzen fehlte. Das Kind war gestern nicht von der Schule nach Hause gekommen. Eine Suchaktion blieb in der Nacht ohne Erfolg.