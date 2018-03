Aus unserem Archiv

Suhl

Nach der Obduktion der toten Marie-Jane aus Zella-Mehlis in Thüringen wollen die Ermittler am Mittag erste Ergebnisse präsentieren. Ob die Todesursache dann bereits einwandfrei feststeht, ist noch unklar. Die Polizei geht «mit hoher Wahrscheinlichkeit» davon aus, dass die Siebenjährige getötet wurde. Die Leiche der Grundschülerin hatten Wanderer gestern früh in einem Wald entdeckt. Sie lag in einem Bachlauf, etwa 1,5 Kilometer von der Wohnung ihrer alleinerziehenden Mutter entfernt.