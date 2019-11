Guadalajara

Sieben Tote in Autos in Mexiko gefunden

Inmitten einer Eskalation der Gewalt in Mexiko sind die Leichen von sieben Männern entdeckt worden. Diese lagen in drei Autos am Straßenrand in der Nähe eines Stausees in der Ortschaft Tonalá, wie die Staatsanwaltschaft des westlichen Bundesstaates Jalisco mitteilte. Angaben zum möglichen Hintergrund gab es zunächst nicht. Jalisco ist die Wiege des mächtigen Drogenkartells Jalisco Nueva Generación und einer der gefährlichsten Bundesstaaten des lateinamerikanischen Landes.