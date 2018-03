Sieben Neuzugänge beim Trainingsauftakt in Erfurt

Mit sieben Neuzugängen ist der FC Rot-Weiß Erfurt in die Vorbereitung auf die am 22. Juli beginnende Saison der 3. Fußball-Liga eingestiegen.

Erfurts Cheftrainer Stefan Emmerling konnte zum Trainingsauftakt Bernd Rauw (1. FC Union Berlin), Phil Ofosu-Ayeh (SV Wilhelmshaven), Joan Oumari (SV Babelsberg 03), Serge Yohoua (FC Ingolstadt II), Igor Jovanovic (SV Babelsberg 03), Marcus Rickert (SV Wilhelmshaven) und Smail Morabit (Sportfreunde Köllerbach) neu im Team begrüßen.

«Nach den zahlreichen Abgängen wollen wir uns in dem veränderten Team möglichst schnell finden und die Vorbereitungszeit optimal nutzen, eine schlagfertige Truppe um den verbliebenen Kern zu formen», sagte Emmerling, bevor er seine Spieler zum Laktattest bat. Auf ein konkretes Saisonziel wollte sich der Rot-Weiß-Coach noch nicht festlegen. Doch ein einstelliger Tabellenplatz sollte es schon sein. Wichtig sei einer guter Start mit so viel Punkten wie möglich am Anfang. Dann könne man schließlich genau das Ziel festlegen, äußerte sich Emmerling vorsichtig.

Insgesamt haben 14 Spieler den Verein verlassen, darunter die bisherigen Leistungsträger Dirk Orlishausen (zum Karlsruher SC), Tino Semmer (Hansa Rostock), Jens Möckel (Dynamo Dresden) und Denis Malura (1860 München). Emmerling wird weiter mit Henri Fuchs sowie Torwarttrainer Rene Twardzik und Athletiktrainer Alexander Fromm im Trainerstab zusammenarbeiten.

In den nächsten Wochen stehen zahlreiche Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Zunächst treten die Erfurter im Rahmen der Heimspieltour am Freitag bei der TSG Kaulsdorf und am Samstag beim SV Einheit Worbis an. Am Sonntag treffen die Rot-Weißen in einem weiteren Testspiel in Bad Langensalza auf Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Danach geht es vom 27. Juni bis 2. Juli ins Trainingslager nach Weißensee, zu dessen Abschluss am Freitagabend eine weitere Begegnung der Heimspieltour bei Gumpoldia Gumpelstadt ansteht.

Es folgen Spiele gegen eine Regionalauswahl Salza/Nordhausen in Salza am 2. Juli und beim FSV Drei Gleichen Mühlberg am 3. Juli. Am 9. Juli empfangen die Erfurter in Kölleda Hanover 96 II, bevor am 12. Juli (19.00 Uhr) mit der Partie gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen im heimischen Steigerwaldstadion der absolute Höhepunkt der Vorbereitung folgt.