St. Petersburg

Bei einem schweren Unfall mit einem Kleinbus sind in Russland sieben Menschen getötet worden. Der Kleinbus stieß am Abend in Sankt Petersburg mit einem Lastwagen zusammen, berichten russische Medien unter Berufung auf die Behörden. Die Todesopfer hätten allesamt in dem Minibus gesessen. Der Fahrer des Lastwagens wurde demnach verletzt.