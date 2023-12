Sichern nicht vergessen – Tipp: Dachboxen richtig beladen

Wer für die Fahrt in den Winterurlaub eine Dachbox aufs Auto montiert, sollte beim Beladen des zusätzlichen Stauraums mit System vorgehen Foto: ATU

SP-X/Weiden. Wer für die Fahrt in den Winterurlaub eine Dachbox aufs Auto montiert, sollte beim Beladen des zusätzlichen Stauraums mit System vorgehen. Schwere Gegenstände werden am besten in der Mitte der Box verstaut, leichtere vorne und hinten. Dazu raten die Experten des Kfz-Service-Unternehmens ATU. Mittels Decken, Skikleidung und Spanngurten sorgt man dafür, dass die Ladung während der Fahrt nicht verrutscht. Auch die regelmäßige Überprüfung der Dachbox-Befestigung sollte selbstverständlich sein. Die ATU-Experten empfehlen außerdem, mit Dachbox nicht schneller als 130 km/h zu fahren. Unter anderem steigt bei höheren Geschwindigkeiten der Spritverbrauch.

Elfriede Munsch/SP-X