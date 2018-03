Aus unserem Archiv

New York

Wieder Sicherheitspanne an einem US-Flughafen: Diesmal ist ein Abfertigungsgebäude des New Yorker Kennedy-Flughafens geschlossen worden, nachdem eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich eines Terminals gelangte war. Das teilte ein Sprecher der Flugbehörde nach Angaben des Senders NBC in New York mit. Alle Reisenden in Halle 8 mussten den Terminal verlassen und erneut die Sicherheitskontrollen passieren. Erst Anfang Januar herrschte am New Yorker Flughafen Newark Chaos, als dort ein Mann durch die Sicherheitskontrollen schlüpfte.